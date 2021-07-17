كعادته متملقاً الأتراك.. اللافي: الأتراك أعطوا درسًا قاسيًا للعسكريين الذين حاولوا الانقلاب على الدولة المدنية

أحيت السفارة التركية في العاصمة طرابلس الخميس الذكرى الخامسة لما يسمى “محاولة الانقلاب” على نظام أردوغان عام 2016 وسط حضور من عدد من المسؤولين في طرابلس وتم الحفل بقاعة في السفارة التركية وضعت فيها لوحة كبيرة لمصطفى كمال أتاتورك مؤسسَ تركيا الحديثة الذي ألغى الخلافة الإسلامية وأعلن علمانية الدولة.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية حضر الفعالية نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان، ومحمد الحداد، وعضو مجلس الدولة عن مصراتة عبدالرحمن السويحلي .

وهنأ عبد الله اللافي تركيا بإفشال محاولة الانقلاب، مضيفًا : “الشعب التركي أعطى درسًا قاسيًا للعسكريين الذين حاولوا تنفيد انقلاب ضد الدولة المدنية”، بحسب قوله.

بدوره، أشاد اللافي بدعم تركيا لبلاده قائلًا: “باسمي وباسم المجلس الرئاسي نشكر تركيا حكومة وشعبًا على كل ما قدموه لدولة ليبيا من مساعدات، سواء كانت على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي أو الإنساني”، بحسب قوله.

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