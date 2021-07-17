أغلبها عربية… تعرف على المناطق التي سجلت اعلى درجات الحرارة في العالم

ونشرت محطة “بلاسيرفيلي” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 الساعة الماضية.

حيث بين الجدول ان منطقة لوفي لوفي في دولة ساموا سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 52.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة الجهراء الكويتية وبواقع 49.2 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة منطقة تيميمون الجزائرية وبواقع 49.1 درجة مئوية، تليها منطقة عبادان الايرانية وبواقع 48.8 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة رقان الجزائرية خامسا وبواقع 48.5 وجاءت منطقة ادرار الجزائرية سادسا بدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة مئوية.

وبين الجدول ايضا ان مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في العراق جاءت بالمرتبة 13 حيث سجلت درجة حرارة 47.6درجة مئوية، وجاءت بالمرتبة 15 والاخيرة منطقة الجوليا الجزائرية بدرجة حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية. ادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم.

وفيما يلي جدول المناطق التي سجلت اعلى درجات الحرارة في العالم:

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