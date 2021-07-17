مؤكداً انتهاك قوات بلاده لسيادة ليبيا.. السفير التركي: تركيا قدمت “شهداء” في طرابلس

أكد السفير التركي في طرابلس كنعان يلماز استمرار بلاده في دعم أعمال التدريب والتعاون وتقديم الاستشارات؛ لما وصفه بـ” إعادة هيكلة الجيش الليبي ” (مسلحي الوفاق)، وتدريبه وفق ما وصفها بـ”مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموفعة بين البلدين” في اشارة منه إلى اتفاقية السراج أردوغان غير المعتمدة من البرلمان المنتخب.

يلماز وفي تصريحات لموقع “ليبيا أوبزرفر”، نقلتها صحيفة المرصد الليبية، قال: “تركيا قدمت شهداء خلال صد ما أسماه بـ “العدوان” (عملية تحرير العاصمة من التشكيلات المسلحة والمتطرفة) على طرابلس في شهر أبريل 2019”، بحسب قوله.

وأضاف: “تركيا كانت البلد الأول والوحيد من بين خمس دول قدمت الحكومة الشرعية لهم حينها طلبًا من أجل المساعدة في تحرير طرابلس”، بحسب قوله.

وأكد السفير التركي إلى أن “بلاده دعمت القائمة التي ضمت المجلس الرئاسي الحالي والحكومة الحالية أثناء اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف خلال شهر فبراير من هذا العام، والتي تم تكليفها لإدارة البلد خلال الفترة الانتقالية الحالية، مشيرًا إلى مواصلة دعم تركيا الى حكومة عبدالحميد الدبيبة”، بحسب قوله.

يلماز أشار الى أن “العديد من شركات المقاولات والإنشاءات التركية لديها ماضٍ طويل في ليبيا وعلى دراية كاملة بالمشاكل التي تعاني منها ليبيا وعن حلولها، مؤكدًا استعدادها للحضور إلى ليبيا وتولى المشاريع وخاصة المشاريع ذات العلاقة بمجالات الطاقة والمياه وخدمات البلدية والخدمات الأساسية”، بحسب قوله.

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