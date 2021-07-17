منظمة حقوقية تحذر من محاولة توطين المهاجرين في ليبيا

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من محاولة توطين المهاجرين في ليبيا مؤكدة رفض أى مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم بها .

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان له إنها اطلعت على البيان المشترك الصادر عن الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة بتاريخ 14/07/2021،والذى أعربوا فيه عن “قلقهم بشأن أوضاع المهاجرين في ليبيا وما وصلت إليه التطوّرات الأخيرة المتعلقة بحالة هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا حيث يتواجد نحو 6000 منهم في مراكز الاحتجاز في ظروف غير مقبولة يتوجب إخلاء سبيل الأطفال والنساء منهم فوراً على حسب البيان، داعين الحكومة الليبية للوفاء بالتزاماتها تجاه المعنيين باعتبارها موقّعة على عديد من الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان و المبادئ الإنسانية الدولية لحماية المهاجرين الذين هم تحت سلطتها، مع ضمان استئناف رحلات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية لأوطانهم”.

وأضافت اللجنة أنها تشعر بالقلق بشأن أوضاع المهاجرين، غير أن الهجرة الغير شرعية كما أقلقت العالم فقد أرهقت الدولة الليبية فى ذات الوقت، لاسيما في ظل الظروف السياسية والإنسانية والأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلد.

وأعربت اللجنة عن دهشتها وأستغرابها من تلك المطالب الغير مدروسة من قبل أكبر ثلاثة تكتلات عالمية مؤكدة أنها ترى أن هذه المطالب ترمي إلى محاولة توطين أولئك الفارين من بلدانهم والإبقاء عليهم داخل ليبيا التي تعاني من أزمات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، مما يجعلهم فريسة لعصابات الجريمة المنظمة ومهربي وتجار البشر، كما أن الدولة الليبية عاجزة حاليا عن توفير الرعاية اللازمة والعيش الكريم حتى لمواطنيها من المشردين داخليا وخارجيا بسبب النزاع الداخلي المسلح على مدى العقد الاخير من الزمن .

وأردفت اللجنة أن المهاجرين لم يدخلوا البلاد بدافع اللجوء اليها كما يعلم الجميع ، وأنما لاتخاذها ممر عبور إلى دول أوروبا المقصد طلباً لتحسين أوضاعهم المعيشية إذ أن ليبيا في الوقت الراهن لا تتوفر فيها شروط اللجوء المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951وبرتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين بالرغم من أن ليبيا ليست طرفاً فيهما.

وجددت اللجنة مطالبتها بمراجعة مذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعية، بما يضمن القيم والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، وأيضا مصلحة كل من إيطاليا ومالطا، وليبيا ممثلًا في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة خلال سنوات 2017 و2020.م بصفتهم أطراف فى تلك المذكرات.

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إعادة النظر بهذه المذكرات التي أبرمها المجلس الرئاسي السابق ، وذلك نظراً لتعارض هذه المذكرات مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية، والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نهيك عن حجم الآثار والتداعيات التي تتحملها الدولة الليبية جراء عمليات صد وإعتراض قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط وقُبالة السواحل الليبية، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها، وما يترتب على الإبقاء على المهاجرين في الأراضي الليبية من التزامات على الدولة الليبية نهيك عن الآثار والتداعيات السلبية على التركيبة الديمغرافية والسكانية لليبيا، وكذلك المخاطر والتحديات الأمنية على المهاجرين وسلامتهم.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على رفض أى مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم بها .

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنها ترفض أي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين بالأراضي الليبية سواء كان بشكل معلن أو مبطن من خلال مراكز الإحتجاز والإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا، وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة لمصالح بعض الدول الأوربية على حساب المصلحة الوطنية العليا لليبيا‫ .

وأعربت اللجنة عن مخاوفها الكبيره حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا ، والذين لازالوا على الأراضى الليبية، وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بعموم البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة، من تعذيب جسدي ونفسي وسوء معاملة، بالإضافة إلى استغلالهم في الأعمال الخاصة والإتجار بهم من قبل عصابات وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار الاتجار بالبشر وعصابات الجريمة المنظمة ، وذلك نتيجة لانهيار الوضع الأمنى فى البلد وإنتشار السلاح والجريمة والجريمة المنظمه.

وأعربت اللجنة عن استيائها الكبير حيال إستمرار تجاهل دول الإتحاد الأوروبي للصعوبات والمخاطر والتحديات الأمنية والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مراكز الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط بشكل كبير في عموم البلاد، حيث يستوجب على دول الإتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الانساني والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولياتهم تجاه هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا، من خلال وقف عمليات الصد والإعتراض للمهاجرين في عرض البحر والإعادة القسرية لهم للسواحل الليبية .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن السياسات الأوروبية تعتبر منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الانساني والقانون الدولي، وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إليها، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتعين على دول الإتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلدانهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار واعمال العنف .

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن موقفها هذا يرتكز على منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحثه، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات المخاطر الأمنية على حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ولتصاعد خطر الجريمة المنظمة وتصاعد وتيرة إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحايها .

وأضافت اللجنة أنه بالنظر إلى حجم التحديات والمخاطر الأمنية وانتشار السلاح والجريمة المنظمة في عموم البلاد والمخاطر الواضحة على الأرواح، بات من الملح أكثر من أي وقت مضى، ضرورة وقف عمليات إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا، حيث تُذكر مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأن ليبيا ليست طرفاً في إتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967″، وبالتالي “فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الإتفاقية.

وحثت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دول الإتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين من خلال التوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية كما طالبت السلطات الليبية بسرعة العمل بشكل عاجل على إستئناف رحلات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية للاجئين والمهاجرين من ليبيا بشكل كامل، ودون أي تأخير بالإضافة إلى تمكين المهاجرين في كامل مراكز الاحتجاز والإيواء من النفاذ دون عوائق إلى المنظمات الإنسانية.

وجددت المؤسسة مطالباتها للسلطات الليبية ممثلًا في حكومة الوحدة الوطنية ، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل على وضع إستراتيجية متكاملة لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا، والقضاء على شبكات تهريب وتجارة البشر وتهريب المهاجرين وشبكات الجريمة والجريمة المنظمة، والتي باتت تنشط بشكل كبير في المنطقة الجنوبية والوسطى والغربية، ومحاسبة المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المهاجرين بمراكز الإحتجاز والإيواء.