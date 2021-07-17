توزيع أضاحي العيد على الأسر الأكثر احتياجا بمناطق الجفرة

وزع المجلس البلدي الجفرة على الفروع التابعة له الفقهاء وزلة وودان وسوكنة وهون 220 اضحية مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لتوزيعها على الاسر الاكثر احتياجا.

وقال وكيل ديوان المجلس البلدي ابراهيم الصغير ان عملية توزيع الاضاحي تمت حسب نسبة عدد السكان في المناطق ووفق برنامج اعد مسبقا حسب شهادة الوضع العائلي والرقم الوطني تضمن وصول الاضاحي لمستحقيها من الاسر المحتاجة.

من جهة ثانية وزع صندوق الزكاة مبالغ مالية واضاحي على الاسر المحتاجة المسجلين لديه.

هذا وتعمل عدد من المؤسسات الأهلية على تقديم المساعدة للمحتاجين أو الذين لم يتلقوا مرتباتهم حتى الآن لضعف اداء المصارف لانزال المرتبات في الحسابات الجارية .