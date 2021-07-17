الغويل في القاهرة لبحث التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، الخميس، مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدى أحمد الني، تعزيز التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة، مناقشة تطوير وتعزيز سبل التعاون بين دولة ليبيا ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخدمة المصلحة المشتركة بين الطرفين.

ورحب الأمين العام، بزيارة الوزير للمجلس، مثمنًا الدور المحوري لدولة ليبيا في العمل العربي المشترك.

من جهته، قدم الغويل، التهنئة بمناسبة تولي الني مهام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدًا على أهمية المجلس في تطوير الاقتصادات العربية ودوره في المرحلة القادمة للدول العربية والعمل العربي المشترك.

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