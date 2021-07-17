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السعيدي: مجلس النواب يرفض بابي التنمية والطوارئ المقدرين بـ24 مليارًا

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن أعضاء من البرلمان جلسوا مرارًا مع الحكومة للنقاش حول الميزانية العامة، مبينا أن مجلسه يرفض باب التنمية المقدر بـ20 مليار دينار، كما يرفض باب الطوارئ المتضمن 4 مليارات.

وقال السعيدي، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن البرلمان سيعتمد أي أموال حال حدوث أي طارئ في البلاد، لكنه يرفض تخصيص 4 مليارات دينار للحكومة في الوقت الحالي، محذرًا من أن تكون الميزانية للحرب ما لم تخصص الأموال للجهات التي تحتاجها لتخصيص الأموال لها.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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