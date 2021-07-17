روسيا: الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا مسألة حاسمة يجب حلها

أعلنت روسيا، الخميس، أنها “قلقة من الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا”، ودعت إلى “انسحاب متزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية هناك”.

النائب الأول للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، في تصريحات للصحفيين في موسكو، نقلتها صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، قال: “الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا مسألة حاسمة يجب حلها”.

وشدد بوليانسكي على أنه “من الضروري ضمان التوازن القائم على الأرض للحفاظ على الهدوء وتتجنب التصعيد في ليبيا”، داعيا لانسحاب تدريجي ومتزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا.

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