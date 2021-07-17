قائد إيريني: القوات الأوروبية لم تعد تسيطر على الشحن العسكري.. والسلطات الليبية بأوامر من تركيا ترفض منحي تأشيرة دخول

أفاد قائد العملية البحرية الأوروبية “إيريني” الأميرال أغوستيني، بأن السلطات الليبية ترفض منحه وضباط آخرين تأشيرة دخول البلاد منذ شهور حتى يتمكنوا من الذهاب إلى طرابلس.

أغوستيني، وفي تصريحات لصحيفة “أففينير” الإيطالية، قال: “أحاول الذهاب إلى ليبيا منذ ما قبل عيد الفصح، لكن السلطات الليبية لم تمنحني تأشيرة دخول، لأي سبب من الأسباب”.

وأضاف قائد “إيريني” أن القوات الأوروبية لم يعد لديها أي سيطرة على الشحن العسكري الليبي، مبينا أن التعاون الإيطالي مع خفر السواحل الليبي سينتقل الآن تدريجياً إلى مهمة إيريني.

وذكر أنه حتى مارس 2020م، ضمنت القوة البحرية بالاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط تدريب 500 جندي من البحرية وخفر السواحل الليبي، وركزت أيضًا على تدريب مبادئ احترام حقوق الإنسان، وقضايا النوع الاجتماعي، ورغم ذلك لم تتوقف الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية عن إدانة الجرائم ضد حقوق الإنسان.

وقال: “لمدة عام ونصف، تغيرت الأمور للأسوأ، فلم تعد إيريني تدرب خفر السواحل والبحرية الليبية، لأن العملية واجهت على الفور صعوبات سياسية كبيرة على الصعيدين الدولي ومع ليبيا نفسها”.

وذكر: “في الوقت الحالي لم نتمكن من استئناف هذا النوع من التدريبات، ويمكن أن نقول ربما رأينا النتائج في البحر”، مشيرًا أيضًا إلى الهجمات المتكررة من قبل زوارق الدوريات الليبية.

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