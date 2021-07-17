وزير الصحة يتفقّد مركز العزل الصحي بمدينة زليتن

أجرى وزير الصحة علي الزناتي زيارة تفقدية إلى مركز العزل الصحي التابع لمركز زليتن الطبي، المخصّص لإيواء حالات كورونا الحادّة، رفقة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة .

وزير الصحة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة الحالة الصحيّة للمصابين، واطّلع على سير العمل داخل المركز، كما التقى بالمسؤولين والعناصر الطبيّة والطبيّة المساعدة، واستمع إلى آرائهم حول احتياجات المركز من الإمدادات الطبيّة.

يشار إلى أن الزناتي، توجّه إلى مدينة الخمس لتفقّد عمل مراكز العزل بالمدينة والوقوف على احتياجاتها.

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