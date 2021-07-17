الأبلق: القوات الأجنبية في ليبيا ليس لديها نية الخروج من البلاد

اعتبر العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق أن “الملف الليبي شائك ومعقد جداً، متمنياً اجراء الانتخابات في موعدها ولكن الوضع على الأرض مغاير تماماً لما يطمح له الليبيين”، بحسب قوله.

الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة ”ليبيا بانوراما” ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية إن “الاتحاد الأوروبي خرج من المشهد السياسي الليبي والقوات الأجنبية الأخرى ليس في نيتها الخروج من ليبيا، مشيراً إلى أن المأزق كبير جداً وليس هناك الزامات من مجلس الأمن على ذلك”.

وأشار إلى أنه “دون وجود مصالحة وطنية والبدء في توحيد المؤسسة العسكرية والتدابير لبناء الثقة وعلى الاقل بسط حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على كامل التراب الليبي، فإن الأمر سيكون محفوف بالمخاطر لأن المعرقلين كثر والمشاريع السياسية متضادة”، وفقاً لحديثه.

وأكد على أن “الصراع مع مشروع الاستبداد هو صراع صفري وليس شراكة سياسية حقيقية”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

