بالصورة… معجزة الطائرة المفقودة في منطقة سيبيريا

أظهرت صور نشرتها وسائل اعلام أجنبية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، الطائرة الروسية التي هبطت اضطراريا في منطقة سيبريا وهي سليمة إلى حد كبير رغم انقلابها رأساً على عقب.

وكانت وزارة الطوارئ في روسيا أعلنت أن الطائرة الروسية التي انقطع الاتصال معها لفترة في سيبيريا، تمكنت من الهبوط الاضطراري، وقد نجا جميع ركابها رغم أنها هبطت مقلوبة في واقعة أشبه بالمعجزة.

وظهرت الطائرة الروسية مقلوبة رأسا على عقب في غابة من الأشجار، في لقطات نشرتها وكالة “تاس” للأنباء، لكن لم تلحق بهيكلها أضرار جسيمة، باستثناء أنف الطائرة، ولدى وصول فرق الإنقاذ إلى المكان تفاجأ الجميع بأنه لا دخان هناك يتصاعد من الطائرة.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، إن الطيارين أناتولي بريتكوف ( 56 عاما)، وفاروح خاسانوف ( 32 عاما) وصفا بالأبطال بعدما نجحا في إيصال الركاب إلى بر الأمان، حيث تمكن الاثنان من تنفيذ الهبوط الاضطراري، رغم أن محركي الطائرة تعطلا بشكل تام وهي على ارتفاع شاهق.

وقالت إحدى راكبات الطائرة، وتدعى ناديجدا سيليوتا، إنها عاشت تجربة مخيفة للغاية، وروت: “كانت هناك غيوم كثيفة، كنا نرتفع في الأجواء قبل أن يبلغنا الطياران بأن المحركات تعطلت، مبينة أن الطيارين حاولا إعادة تشغيلهما 4 مرات دون جدوى. كنا في حالة سقوط حر لمدة 15 دقيقة.

ومن الجدير بالذكر أن الطائرة من طراز “إيه إن 28” كان على متنها 17 شخصاً أثناء رحلة في منطقة تومسك في سيبيريا.

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