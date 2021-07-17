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أوباري تستلم 156 من مواشي الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

استلمت بلدية أوباری مئة وستة وخمسين رأسا من الأضاحي لتوزيعها على الأسر المــحتاجة في البلدية.

يأتي ذلك في إطار حملة أطلقتها الحكومة وزعت خلالها عددا من الأضاحي علی مخاتير المحلات لتسليمها لمستحقيها من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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