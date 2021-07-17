أوباري تستلم 156 من مواشي الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين

استلمت بلدية أوباری مئة وستة وخمسين رأسا من الأضاحي لتوزيعها على الأسر المــحتاجة في البلدية.

يأتي ذلك في إطار حملة أطلقتها الحكومة وزعت خلالها عددا من الأضاحي علی مخاتير المحلات لتسليمها لمستحقيها من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة.

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