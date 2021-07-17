طالب مجلس الأمن الجهات المعنية في ليبيا، باتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات 24 ديسمبر المقبل، وشدد على ضرورة إجراء «عملية مصالحة وطنية شاملة وجامعة»، مرحبا بدور الاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص.

وأشار المجلس، في بيان حول ليبيا أول من أمس الخميس، إلى «ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتسريحها وإعادة إدماجها»، كما أشار إلى قراره القاضي بامتثال جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ولفت المجلس إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين الثاني بقبول ودعم نتائج العملية السياسية الليبية الداخلية.

النص الكامل لبيان مجلس الأمن حول ليبيا 15 يوليو 2021..

في الجلسة 8820 لمجلس الأمن، المعقودة في 15 يوليو 2021، فيما يتعلق بنظر المجلس في البند المعنون «الحالة في ليبيا»، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم المجلس:

يرحب مجلس الأمن بمؤتمر برلين الثاني الذي انعقد في 23 يونيو 2021، واستنتاجات المؤتمر (S / 2021/595) والتزام المشاركين في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون ويملكونها، وبسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ويرحب مجلس الأمن بانضمام ليبيا إلى عضوية لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا.

عرب مجلس الأمن عن دعمه للمجلس الرئاسي الموقت وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بصفتهما حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المبين في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) تونس في نوفمبر 2020 والقرار 2570 (2021).

ويشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تكون شاملة وذات مصداقية، ويؤكد أهمية الترتيبات التي تكفل مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى وإدماج الشباب. ويقر مجلس الأمن بالحاجة إلى حماية النساء، بما في ذلك المشاركات في المجالات العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.

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يشير مجلس الأمن إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين الثاني، بقبول ودعم نتائج العملية السياسية الليبية الداخلية ودعوتهم جميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية إلى أن تحذو حذوها.

ويؤكد مجلس الأمن أهمية عملية مصالحة وطنية شاملة وجامعة، ويرحب مجلس الأمن بدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، ويقر بالدور المهم للمنظمات الإقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

يحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن تشريعات، حسب الاقتضاء، لإتاحة الوقت والموارد الكافية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية وفقًا للجدول الزمني المحدد في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي. ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى منتدى الحوار السياسي الليبي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات إذا لزم الأمر ويرحب بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لتشجيع منتدى الحوار السياسي الليبي على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.

يشير مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، تنطبق أيضا على الأفراد والكيانات الذين تقرر اللجنة مشاركتهم في أعمال أخرى، تهدد السلام والاستقرار أو يقدمون الدعم لها أو أمن ليبيا، أو عرقلة أو تقويض الاستكمال الناجح لعملية انتقالها السياسي والتأكيد على أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل إعاقة أو تقويض تلك الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق الجبهة.

يحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن تشريعات، حسب الاقتضاء، لإتاحة الوقت والموارد الكافية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية وفقًا للجدول الزمني المحدد في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي. ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى منتدى الحوار السياسي الليبي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات إذا لزم الأمر ويرحب بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لتشجيع منتدى الحوار السياسي الليبي على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.

يشير مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، تنطبق أيضا على الأفراد والكيانات الذين تقرر اللجنة مشاركتهم في أعمال أخرى تهدد السلام والاستقرار أو يقدمون الدعم لها أو أمن ليبيا، أو عرقلة أو تقويض الاستكمال الناجح لعملية انتقالها السياسي والتأكيد على أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل إعاقة أو تقويض تلك الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

ويحث مجلس الأمن بقوة جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

دور البعثة الأممية في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار الليبي

ويشير مجلس الأمن إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار الليبي، وأن البعثة مطالبة بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون والمملوكة لليبيين، بما في ذلك من خلال النشر السريع والقابل للتطوير والمتزايد لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

كما يشير مجلس الأمن إلى قراره القاضي بامتثال جميع الدول الأعضاء لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.

ولفت مجلس الأمن إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا ودعوتهم جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تحذو حذوها.

النزاع في البلدان المجاورة

ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تأثير النزاع على البلدان المجاورة، ولا سيما في منطقة الساحل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة. ويشجع مجلس الأمن المزيد من الدعم الدولي والتعاون الإقليمي والتنسيق بين ليبيا ومنطقة الساحل.

يكرر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا وإزاء الحالة الرهيبة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا، ويشير إلى ضرورة دعم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.

ويشدد مجلس الأمن على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يشير مجلس الأمن إلى ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني موحد وشامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا. ككل ويدعو السلطات الليبية إلى الانخراط وإحراز تقدم في هذه القضية “.

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