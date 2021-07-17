السايح يبحث مع التبو والطوراق دعم الانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمكتبه وفداً ضم رئيس التجمع الوطني التباوي ادم رامي ورئيس منظمة التسامح للحقوق الإنسان إبراهيم عادل وممثلين عن منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق بالجنوب عبدالله الشريف وموسى علي.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن أعضاء الوفد عرضوا المشاكل والمعوقات التي تواجه مكوني الطوارق والتبو، كما تناول اللقاء سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الإنتخابات لتجاوز هذه المرحلة وفق آليات تضمن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

وأكد أعضاء الوفد على أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة، وأنهم في الجنوب الليبي يتابعون إنجازات المفوضية ويباركون مجهوداتها الهادفة للوصول الي يوم 24ديسمبر 2021م وإجراء الإنتخابات المقررة في موعدها .