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عماد السائح يلتقي وفداً من مكونات الجنوب الليبي لبحث الاستعداد للانتخابات

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح بمكتبه ظهيرة الخميس 15 يوليو 2021 م وفداً ضم الدكتور ادم رامي رئيس التجمع الوطني التباوي المهندس إبراهيم عادل رئيس منظمة التسامح للحقوق الإنسان و الدكتور عبدالله الشريف وموسى علي كممثلين عن منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق بالجنوب.

خلال كلماتهم المتتالية عرض أعضاء الوفد المشاكل والمعوقات التي تواجه مكوني الطوارق والتبو ، كما تناول اللقاء سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الإنتخابات لتجاوز هذه المرحلة وفق آليات تضمن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

وفي الختام أكد أعضاء الوفد على أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة ، وإنهم في الجنوب الليبي يتابعون إنجازات المفوضية يباركون مجهوداتها الهادفة للوصول إلى يوم 24ديسمبر 2021م وإجراء الإنتخابات المقررة في موعدها .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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