عماد السائح يلتقي وفداً من مكونات الجنوب الليبي لبحث الاستعداد للانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح بمكتبه ظهيرة الخميس 15 يوليو 2021 م وفداً ضم الدكتور ادم رامي رئيس التجمع الوطني التباوي المهندس إبراهيم عادل رئيس منظمة التسامح للحقوق الإنسان و الدكتور عبدالله الشريف وموسى علي كممثلين عن منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق بالجنوب.

خلال كلماتهم المتتالية عرض أعضاء الوفد المشاكل والمعوقات التي تواجه مكوني الطوارق والتبو ، كما تناول اللقاء سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الإنتخابات لتجاوز هذه المرحلة وفق آليات تضمن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

وفي الختام أكد أعضاء الوفد على أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة ، وإنهم في الجنوب الليبي يتابعون إنجازات المفوضية يباركون مجهوداتها الهادفة للوصول إلى يوم 24ديسمبر 2021م وإجراء الإنتخابات المقررة في موعدها .