السائح يلتقي وفداً من مكونات الجنوب الليبي لبحث الاستعداد للانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمكتبه، الخميس، وفداً ضم رئيس التجمع الوطني التباوي آدم رامي ورئيس منظمة التسامح للحقوق الإنسان إبراهيم عادل وعبدالله الشريف وموسى علي كممثلين عن منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق بالجنوب.

وخلال كلماتهم المتتالية عرض أعضاء الوفد المشاكل والمعوقات التي تواجه مكوني الطوارق والتبو ، كما تناول اللقاء سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الإنتخابات لتجاوز هذه المرحلة وفق آليات تضمن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

وفي الختام أكد أعضاء الوفد، على أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة، وإنهم في الجنوب الليبي يتابعون إنجازات المفوضية يباركون مجهوداتها الهادفة للوصول إلى يوم 24ديسمبر 2021م وإجراء الإنتخابات المقررة في موعدها.

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