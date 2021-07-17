الرئاسي يسلم تقرير مراجعة حسابات المركزي للصديق الكبير وعلي الحبري

سلم ديوان المجلس الرئاسي اليوم بشكل رسمي، تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، لمكتب المحافظ في طرابلس الصديق الكبير، ولمكتب نائب المحافظ في البيضاء علي الحبري.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد استلم التقرير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش في جلسة علنية يوم 8 يوليو 2021 حيث أثنى على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS على تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين.

ويذكر أن شركة ديلويت العالمية المتخصصة في التدقيق المالي، قد عملت على مدى عامين على مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية.

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