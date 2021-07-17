الغرابلي: ندافع عن الدولة المدنية لكن أن يأتي الصندوق بغير الوطنيين فمرفوض

قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، الطاهر الغرابلي إن: “الدولة المدنية والديمقراطية هذه أهدافنا ومطالبنا وإحنا اللي مزال ندافعوا عليها أمام اي عدوان”، وفق قوله.

وتابع قائلًا: “لكن هذه الدولة بتذلونا بها وكل مرة تقولوا خلوا الصندوق يحكم نقولكم الصندوق اللي بيجيب الوطنيين من مختلف تياراتهم مرحبتين به أما الصندوق اللي بتفرضوا به رعاع مجرمين فاسدين أمعنوا في قتل الليبيين لا والف لا، نقولكم انتم بتردونا للخلف ومش ناوين على خير ومش وقتكم”، على حد قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

