السويحلي مهاجماً القضاء الليبي: فزاعة حرصكم على السيادة لا تنطلي علينا

قال رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” السابق وعضوه الحالي، إن: “القضاء الليبي يطالب بمنع المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة مسؤولي جرائم الحرب في ليبيا ويقول أنه قادر على ذلك والواقع (خطف سرقيوة وجرائم شارع الزيت مثلا) يؤكد عجزه”، على حد زعمه.

السويحلي، وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، اليوم السبت، أضاف: “هل القضاء الذى يختارون قياداته فى طبرق؛ تكون ولايته غرب البلاد فقط؟.. فزاعة الحرص على السيادة لا تنطلي علينا؛ فمواقفكم السابقة لا تُنبئ بذلك”، وفق قوله.

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