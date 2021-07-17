مؤكدًا تمسكه بانتخابات نهاية العام.. مجلس شيوخ الطوارق: يجب خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة دون شرط

أعرب مجلس شيوخ قبائل الطوارق عن تأييده لمخرجات بيان مجلس الأمن الدولي فيما يخص الشأن الليبي والمعطيات التي تساهم في تصحيح مسار الأزمة الليبية.

وأكد المجلس، في بيان له، تمسكه بالمسار الديمقراطي المتمثل الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، معبراً عن أمله من الجهات السياسية والمؤسسات الليبية في توفير كل ما يلزم من إجراءات تساهم في نجاح العملية الانتخابية المقبلة واحترام نتائجها.

وناشد المجتمع الدولي معاقبة كل من حاول عرقلة سير العملية السياسية في تنفيذ مخرجات خارطة الطريق ومدهم بالدعم اللازم لإنهاء الانقسام الذي أدى إلى عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وطالب مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية دون شرط أو قيد وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي (2570) ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني واحتراماً للسيادة الليبية.

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