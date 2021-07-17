إغلاق مركز مصراتة الطبي بعد إصابة كافة العاملين فيه بكورونا

أعلن مركز مصراتة الطبي إغلاق مقر فريق المسح الوبائي بالمركز حتى إشعار آخر، نتيجة إصابة كامل الكادر الطبي العامل في الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان، السبت، أن وحدة التشخيص الجزيئي ستعمل على استقبال عينات المرضى والمسافرين من فريق الرصد والتقصي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال فترة الإغلاق.

ووصلت إلى مركز مصراتة الطبي مجموعة من التجهيزات الطبية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الضرورية، لافتتاح قسم العزل داخل المركز.

وجاءت هذه المعدات بعد زيارة وزير الصحة علي الزناتي، و ذلك في إطار المجهودات الموحدة التي تبذلها الوزارة مع إدارة المركز للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الوزير، أجرى صباح الخميس الماضي زيارات تفقّدية لعدد من مراكز العزل الواقعة بالمنطقة الوسطى، رفقة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.