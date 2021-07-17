ضبط سيارة مسروقة من مديرية أمن المرج بعد سرقتها في يناير 2020

أعلنت مديرية أمن المرج عن ضبط سيارة مسروقة تابعة لقُوة المديرية، واسترجاعها بعد سرقتها في شهر يناير 2020.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن المدعو (م.ا) قام بالرماية بواسطة سلاح ناري نوع (كلاشنكوف)، أمس الجمعة، على أعضاء الدورية المتمركزة بإحدى الاستيقافات الأمنية وتحديداً على الطريق الساحلي، ولاذ بالفرار ومعه شخصان تم ضبطهما، الأول يدعى ( س.أ) والثاني يدعى (ا.م) سوداني الجنسية، وتم الاستدلال معهما بمركز شرطة المرج، واعترفا بأن المدعو (م.ا) قام بالرماية على أعضاء الدورية وأنهما كانا معه على متن السيارة، كما تم ضبط السلاح الناري وجهاز لاسلكي يدوي.

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وبحسب البيان، تم إيداع المتهمين بالحجز القانوني وتحريز «البندقية»، وحجز السيارة بأوراق المحضر وعرضهما على النيابة العامة، كما تم إصدار مذكرة ضبط وإحضار بحق المدعو (م.ا)، والذي قام في وقت سابق بنفس السيارة «بالتمتيع والتهديد والبصق» على أعضاء قسم المرور، وتم توثيق الواقعة بواسطة كاميرات المراقبة، وفتح محضر استدلال وإحالة أوراق المحضر إلى النيابة العامة.

وكما تبين بأن السيارة التي تم حجزها من أصل قوة مديرية أمن المرج، وتم الاستيلاء عليها وسرقتها منذ شهر يناير 2020، ويوجد بها تعميم سابق لضبطها واسترجاعها.

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