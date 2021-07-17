ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 July, 2021

اعلنت بلدية بنغازي، استلامها شُحنة الأضاحي المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتوزيعها على الأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضحت البلدية في بيان لها، أن الشُحنة تحمل ما يقارب عن ألف وتسعمائة وثلاثين رأسا من الغنم، من ضمن ثلاثين ألف رأس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن اعتزام توزيعها على البلديات.

وقامت البلدية بتسليم الشُحنة إلى مكتب صندوق الزكاة بنغازي ومكتب الشؤون الاجتماعية لتوزيعها على مُستحقيها من الأسر ذات الدخل المحدود داخل نطاق البلدية.