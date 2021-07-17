مشيرب: الشعب الليبي مسحور بأعمال دُفنت في 2011

زعم عبد الرزاق مشيرب، خطيب جامع بن نابي بطرابلس والمقرب من المفتي المعزول، إن الشعب الليبي واقع تحت تأثير أعمال السحر التي دُفنت بكميات عام 2011.

قال مشيرب على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “بت مقتنعا أن الشعب الليبى لازال تحت تأثير السحر الذى تم دفنه في ليبيا العام 2011 وبكميات رهيبة وفي أغلب المناطق وخصوصا طرابلس وبشهادة كثير ممن قبض عليهم من السحرة الأجانب” وفق قوله.

وتابع خطيب جامع بن نابي بطرابلس قائلًا: “كبروا وافتحوا القرآن وارقوا أنفسكم وأهليكم وتحصنوا بالله

الله المستعان” وفق تعبيره.