قوى سياسية تستنكر تقسيم المفوضية البلاد لدوائر انتخابية

استنكر عدد من القوى السياسية وحراك ورشفانة المستقبل اليوم في بيان لها تقسيم المفوضية العليا للانتخابات البلاد إلى دوائر انتخابية، وتحديد عدد مقاعد كل منها في مجلس النواب القادم، مشيرة إلى أن هذا المقترح يشكل اجحافا لحقوقهم السياسية وإعاقة للانتخابات، أو مقصده دفع الناس نحو اللامبالاة للمشاركة بالعملية الديمقراطية.
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قناة ليبيا
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