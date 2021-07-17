مكتب الأوقاف بجالو يوزع أضاحي ومبالغ مالية على الأسر المحتاجة

باشر مكتب صندوق الزكاة بجالو بتوزيع مئة وعشرين أضحية بعد استلامها من المجلس البلدي جالو.

وقال مدير مكتب الأوقاف إن المكتب قام بتوزيع مبالغ مالية على الأسر الـمسجلة في منظومة الأوقاف والتي لم تتحصل على أضاحي حيث تم تخصيص مبلغ خمسمئة دينار لكل أسرة.

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