شاهد..اقبال جيّد على حملة التطعيم الاستثنائية بزوارة وزليتن

انطلقت صباح اليوم السبت، الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينتي زوارة و زليتن، كاستجابة استثنائية وسريعة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبب ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في المدينتين، وفق بيان للمركز اليوم.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، إن الإقبال على التطعيم ضمن الحملة الاستثنائية التي انطلقت اليوم في زوارة وزليتن كان جيدا.
و أضاف المركز أن الحملة التي اشرفع عليها فريق خبراء المركز مع المسؤولين بالمدينتين ،سارت بصورة حسنة وقد كان الإقبال جيدا.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت بلدية زوارة، انطلاق الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» على شواطئ البحر بالبلدية، التي تستهدف سبعة آلاف مواطن.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك