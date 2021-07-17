شاهد..اقبال جيّد على حملة التطعيم الاستثنائية بزوارة وزليتن

انطلقت صباح اليوم السبت، الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينتي زوارة و زليتن، كاستجابة استثنائية وسريعة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبب ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في المدينتين، وفق بيان للمركز اليوم.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، إن الإقبال على التطعيم ضمن الحملة الاستثنائية التي انطلقت اليوم في زوارة وزليتن كان جيدا.

و أضاف المركز أن الحملة التي اشرفع عليها فريق خبراء المركز مع المسؤولين بالمدينتين ،سارت بصورة حسنة وقد كان الإقبال جيدا.

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وفي وقت سابق من اليوم أعلنت بلدية زوارة، انطلاق الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» على شواطئ البحر بالبلدية، التي تستهدف سبعة آلاف مواطن.