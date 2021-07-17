المحجوب: إنهاء الوجود التركي والمرتزقة لن يستغرق وقتا كبيرا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب أن تركيا تتذرع باتفاقية غير شرعية لبقاء مرتزقتها في ليبيا.

وقال المحجوب في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، إن “أنقرة تتذرع باتفاقياتها التي أبرمتها مع حكومة الوفاق السابقة غير الشرعية لبقاء قواتها ومرتزقتها في البلاد”.

وأضاف أن تركيا تبحث عن حجج لإبقاء قواتها في ليبيا، خاصة مع الرفض الشعب والدولي لهم والقرارات الخاصة بإخراجهم، مشيرا إلى أن تركيا مسؤولة عن نقل مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا، وأن لجنة “5+5” العسكرية يمكنها التعامل مع ملف توحيد المؤسسة العسكرية، لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار.

ونوه المحجوب إلى أن القوات الأجنبية والمرتزقة سيغادرون ليبيا في ظل رفض الشعب لوجودهم وأن ذلك حال البدء فيه لن يستغرق وقتا كبيرا.

كان مجلس الأمن الدولي رحب في بيان صادر، الخميس، بمؤتمر برلين الثاني الذي عقد في 23 يونيو الماضي، ونتائجه والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا، داعيا إلى إخراج فوري للمرتزقة والمقاتلين الأجانب.