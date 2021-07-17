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بالصورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي الأحد والاثنين في ليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي السبت والاحد في ليبيا، أن الرياح السطحية الشمالية هي السائدة على اجواء اليوم على مناطق الشمال كما ان الغطاء السحابي الركامى يزداد انتشارا وخاصة على الشمال الشرقي.

وستكون الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين بإذنه تعالى كالأتي:
الرياح السطحية الشمالية الغربية هى السائدة على اجواء اليوم على مناطق الشمال كما ان الغطاء السحابي الركامى يزداد انتشارا وخاصة على الشمال الشرقي اليومين القادمين ما يؤثر على استمرار الاعتدال على درجات الحرارة.

واشار التقرير إلى أن الوضع الجوي المرتقب فى المناطق الجنوبية وخاصة الغربية يتأثر بالرياح الشمالية الغربية والتى وبدورها تساهم فى تحسن على درجات الحرارة في هذه المناطق. والله اعلم.

وفيما يلي درجات الحرارة ليوم غدا الاحد 18 يوليو 2021:

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏يوم الغد الأحد 2021/07/18 42/03م حالة الطقس بنغازي 29/25 م 29/23 …مْ مصراته طرابلس 34/22 مُ 39/28 بني وليد سبها 30/21 30/25 البيضاء الزاوية 29/25 مْ 39/29 زوارة الكفرة 28/22 مْ 29/22 …مْ طبرق غريان 30/24 31/24 الخمس ترهونة 31/22 …مْ 43/31 مْ الزنتان غات 31/25 م… 29/21 مْ اجدابيا المرج 32/24 م… 36/25 40/28 مْ العزيزية 31/24 م… اوباري 32/22 …مْ 29/24 مْ يفرن زليتن 28/21 م 28/21 …مْ شحات درنه 40/27 41/28 مرزق غدامس 33/22 م نالوت f صبراتة 29/24 المركز الوطني للأرصاد الجوية 34/24‏'‏

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