بالصورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي الأحد والاثنين في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي السبت والاحد في ليبيا، أن الرياح السطحية الشمالية هي السائدة على اجواء اليوم على مناطق الشمال كما ان الغطاء السحابي الركامى يزداد انتشارا وخاصة على الشمال الشرقي.

وستكون الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين بإذنه تعالى كالأتي:

الرياح السطحية الشمالية الغربية هى السائدة على اجواء اليوم على مناطق الشمال كما ان الغطاء السحابي الركامى يزداد انتشارا وخاصة على الشمال الشرقي اليومين القادمين ما يؤثر على استمرار الاعتدال على درجات الحرارة.

واشار التقرير إلى أن الوضع الجوي المرتقب فى المناطق الجنوبية وخاصة الغربية يتأثر بالرياح الشمالية الغربية والتى وبدورها تساهم فى تحسن على درجات الحرارة في هذه المناطق. والله اعلم.

وفيما يلي درجات الحرارة ليوم غدا الاحد 18 يوليو 2021:

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