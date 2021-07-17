وزير الاقتصاد: اتخاذ كل الإجراءات للسيطرة على السوق المحلي وضبط الأسعار

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية، للسيطرة على السوق المحلي وتحقيق استقرار بالأسعار وضمان انسياب السلع وتوفرها للمستهلك.

جاء ذلك خلال جولة الحويج، اليوم، لتفقد السوق التجاري بمنطقة الكريمية، رفقة عميد بلدية سواني بن ادم، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي بالمنطقة، ومدير إدارة الشؤون التجارية، ومدراء مكاتب الوزير والمتابعة، ورئيس قسم الأسعار بالوزارة، وذلك للوقوف على أوضاع السوق وأسعار السلع، بحسب بيان للوزارة اليوم.

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وتضمنت الجولة عددا من المحال التجارية لبيع السلع الغذائية لمتابعة عمليات البيع وتوزيع السلع بالسوق، والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب المحال التجارية في توفير السلع، وتجهيز مواقع التخزين وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة، وكذلك أسباب تذبذب بعض السلع مثل ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

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