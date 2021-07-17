الدبيبة يبحث مع عدد من الوزراء أزمتي كورونا والعالقين بتونس

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الوضع الوبائي لفيروس كورونا ، خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم، مع وزير الصحة علي الزناتي ووزير الداخلية المكلف بشير الأمين وبحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في جمهورية تونس.

وبحسب إيجاز صحفي للمركز الإعلامي للحكومة، استمع الدبيبة للاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة لفترة إجازة عيد الأضحى، والخطط الاحترازية في حال تفاقم الحالة الوبائية في المراحل القادمة، كما تم التشاور وبحث التدابير والإجراءات التي سيتم اقرارها خلال فترة إجازة العيد للحد من انتشار الوباء.

وقدم أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المواطنين العالقين بتونس إلى الدبيبة نتائج أعمال اللجنة والتي كلفت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة لليبيا عقب التأكد من سلبية اختباراتهم من فايروس كورونا المستجد، والتي كلفت أيضًا بحجر من ثبت إصابته بالفيروس في فنادق على نفقة الحكومة الليبية.