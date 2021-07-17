ليبيا الان

إردوغان: لا أطماع لتركيا في سيادة أي دولة ونجاحها في ليبيا أعاد خلط الأوراق

تم النشر منذُ 39 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن لا أطماع لدى بلاده في أراضي وسيادة ووحدة أي دولة، معتبرا ما وصفه بـ«نجاحات» تركيا في ليبيا «أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا».

وأضاف إردوغان في تصريح له خلال فعالية بجامعة الدفاع الوطني بإسطنبول، أمس الجمعة، أن «النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري أعاد خلط الأوراق ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع»، وفق ما نقل موقع «ديلي صباح» التركي.

ولفت إلى ركائز موقف تركيا القوي عبر «نضالاتها وانتصاراتها على الساحة العسكرية»، مشيرا إلى الشوط الذي قطعته تركيا في الصناعات الدفاعية التي يراها «قصة نجاح يتابعها العالم أجمع باهتمام ويعتبرها قدوة له».

ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة فايز السراج في نوفمبر 2019، مع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم تختص الأولى بالتعاون العسكري والأمني، والثانية بالصلاحيات البحرية.

– اتفاق تركي- أذري على التعاون في مجال التنقيب عن النفط بليبيا

وتأتي تصريحات إردوغان حول التفوق العسكري في خضم النقاش الأوروبي المهيمن على البرلمانات ووزارات الدفاع حول التفوق التركي في الطائرات القتالية المسيرة الذي كان أحد عوامل انتصار قوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المدعومة تركيا في حرب العاصمة.

ففي تقرير لجريدة «لوموند» الفرنسية مطلع الأسبوع، أشارت إلى تعاظم مبيعات المسيرات التركية حول العالم وذلك في ظل انتقادات لتفوق الصادرات التركية في هذا المجال وفشل الصناعات الفرنسية في تقديم بديل لدول أوروبا و«ناتو» للحفاظ على موقعها كمصدر رئيسي للأسلحة في المعسكر الغربي. لافتة إلى أن المسيرات التركية أثبتت جدارتها في ليبيا وسورية وقره باغ، ما عزز الصادرات «الرخيصة والفعالة» حول العالم.

جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أيضا كتبت قبل أيام عن المسيرات التركية قائلة: «رغم انخفاض تكلفتها، إلا أنها برزت كعنصر مغير لقواعد اللعبة في المعارك التي شاركت بها في سورية وليبيا وأذربيجان».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تدخل تركيا في ليبيا اسفر عن المزيد من تغول المليشيات في المنطقة الغربية . وتمكنها من احكام قبضتها على القرار السياسي والاقتصادي لليبيا . كما قال وزير الداخلية السابق فتحي باشا اغا . رغم انف الحكومات المكلفة من المجتمع الدولي ومن مجلس النواب .
    واستمرار عبثها بالمواطنين البائسين . واخر ذلك خطفهم امراة نهار امس في الطريق السريع وسط العاصمة طرابلس . حيث انزلها احدهم من سسارتها رغم انفها واقتادوها الى جهة مجهولة . هذا من اهم نتائج تدخل تركيا في ليبيا .
    وعندما جاءت قوة من شرق ليبيا بقيادة المشير حفتر للقضاء عليهم وقف السراج ومن معه لمواجهة تلك القوة . وظنوا ان الشعب سيقف معهم . غير ان المواطنين لم يبالوا بهم . فاضطر السراج الى الاستعانة بالاتراك .
    وهذا يدل على ان الشعب مع الجيش لا مع الغير .

    رد

  • مااهو سبب التواجد التركي في غرب ليبيا ..؟!! ـ
    سبب ذلك هو قادة الاحزاب وازواجهم سواء في تونس أو مصر -و فالخليج أو البوسنيين ـ وعدم الالتزام أدارات البلديات والوزراء بخدمة القطاعات الرئيسية في الدولة الليبية ـ
    كل جهة تحاول تملك قطااع وطني لتخصيصه ..!! مش معروف المرض جهل ـوعرقلة العمل الاصلاحي للدوللة داخليا ..كلهم يسرقوا لضمان مستقبل بناتهم وأولادهم ـ ونسوا أماناتهم وابناء الشهداء والمؤسسين وضحايا الليبيين من الحرب .. وفقدان منازلهم وابائهم ـ ..!!!
    —————-
    الأن كم برلماني إبنه وبنته عاثيين فالارض فساد بحمايةالامن ..؟!!!
    كم أجنبي في ليبيا أولاجيء يحمل السلاح ويتاجر وترك وطنه مستباح لبني صهيون ..؟!!! ـ
    الاسلام في ليبيا هو المظلة الرئيسية لجميع الليبيين ـ ومن حق اللليبيين حماية ارضهم ومناطقهم واقتصاده وكذلك الاسراع فالعمل الاصلاحي وخطة الاصلاح اتنفيذية للقطاع الوطني داخل وخارج ليبيا . دون االحياد لأي موضوع أخر .. وبمتابعة ممن الاجهزة الليبية الرقابية المسلحة . إنتهى

    رد

  • مااهو سبب التواجد التركي في غرب ليبيا ..؟!! ـ
    سبب ذلك هو قادة الاحزاب وازواجهم سواء في تونس أو مصر -و فالخليج أو البوسنيين ـ وعدم الالتزام أدارات البلديات والوزراء بخدمة القطاعات الرئيسية في الدولة الليبية ـ
    كل جهة تحاول تملك قطااع وطني لتخصيصه ..!! مش معروف المرض شني جهل …!!قلة مسؤلية ,.. حرارة !!!!- ـوعرقلة العمل الاصلاحي للدوللة داخليا ….كلهم يسرقوا لضمان مستقبل بناتهم وأولادهم ـ ونسوا أماناتهم وابناء الشهداء والمؤسسين وضحايا الليبيين من الحرب .. وفقدان منازلهم وابائهم ـ ..!!!
    الأن كم برلماني إبنه وبنته عاثيين فالارض فساد بحمايةالامن ..؟!!!
    كم أجنبي في ليبيا أولاجيء يحمل السلاح ويتاجر وترك وطنه مستباح لبني صهيون ..؟!!! ـ
    الاسلام في ليبيا هو المظلة الرئيسية لجميع الليبيين ـ ومن حق اللليبيين حماية ارضهم ومناطقهم واقتصاده وكذلك الاسراع فالعمل الاصلاحي وخطة الاصلاح اتنفيذية للقطاع الوطني داخل وخارج ليبيا . دون االحياد لأي موضوع أخر .. وبمتابعة من الاجهزة الليبية الأمنية والرقابية المسلحة . إنتهى

    رد