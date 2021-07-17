وزير الداخلية يوجه بالقبض على مرتكبي هجوم “المصرف التجاري” بأوباري

أدانت وزارة الداخلية بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي وقع ليلة البارحة على مصرف التجاري بمدينة أوباري من قبل مجموعة إجرامية خارجة عن القانون.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الهجوم أسفر عن استشهاد رئيس عرفة “محمد علي محمد جبريل” التابع لفرع مصلحة أمن المرافق والمنشآت سبها وإصابة الشرطى “نورالدين محمد عبد النبى” وهما يؤديان عملهما في حراسة المصرف.

وأكد البيان أن وزير الداخلية المكلف عميد “بشير الأمين” أصدر تعليماته العاجلة للأجهزة الأمنية بمباشرة عمليات البحث والتحري للقبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل على ما اقترفت أياديهم.

وتقدمت وزارة الداخلية في بيانها بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة شهيد الواجب داعية الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يعجل في شفاء المصاب.