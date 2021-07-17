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“أوقاف طبرق”: تحديد 8 ساحات عامة لأداء صلاة عيد الأضحى

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حدد مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق، اليوم السبت، 8 ساحات عامة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء القادم.

وقال المكتب في بيان، إنه تقرر تحديد عدة ساحات لأداء صلاة العيد بدلا من ساحة واحدة؛ نظرا «لما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد».

وشملت هذه الساحات: ساحة مسجد قباء (حي أشبيليا)، ساحة زيد بن حارثة (حي الحدائق)، ساحة الملعب البلدي، ساحة مسجد الرحمة (الحرية)، ساحة صلاح الدين (المطار القديم)، ساحة باب الزيتون، ساحة سوق السيارات (سوق النسر)، ساحة شارع فلسطين.

كما سمح المكتب بصلاة العيد في المساجد التي تبعد عن الساحات العامة ولديها ساحة تصلح للصلاة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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