وزارة الداخلية: تعليمات عاجلة للقبض على مرتكبي الهجوم على فرع المصرف التجاري بأوباري

دانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ما وصفته بـ«الهجوم الإجرامي» على فرع المصرف التجاري بمدينة أوباري، أمس الجمعة، لافتة إلى إصدار تعليمات بمباشرة البحث والتحري للقبض على مرتكبي الجريمة.

وقال الوزارة في بيان، إن الهجوم أسفر عن «استشهاد ر.ع محمد علي محمد جبريل التابع لفرع مصلحة أمن المرافق والمنشآت سبها، وإصابة الشرطى نورالدين محمد عبد النبى وهما يؤديان عملهما في حراسة المصرف».

– جريحان في رماية عشوائية على فرع المصرف التجاری بأوباري

وأوضحت أن وزير الداخلية المكلف العميد بشير الأمين، أصدر تعليماته العاجلة للأجهزة الأمنية بمباشرة عمليات البحث والتحري للقبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة. وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة لأسرة المتوفي والجريح.

وفي وقت سابق اليوم، استنكر المجلس البلدي أوباري تعرض المصرف التجاري بالمدينة إلى «رماية عشوائية»، ووصف ذلك بـ«العمل غير المسؤول والذی يهدف إلی الإضرار بالمصلحة العامة ويهدد الاستقرار والأمن المجتمعی».

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