ليبيا الان

تيار يا بلادي: زيارة مجلس النواب منتهي الصلاحية لما يسمى القائد العام هيمنة انقلابية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم ما يعرف “تيار يا بلادي” الذي يترأسه نوري بوسهمين، أن  ما يجرى في الآونة الأخيرة هو تداخل في الصلاحيات وهيمنة قوى انقلابية على المشهد السياسي، تجسدت مؤخرا في زيارة أعضاء من مجلس النواب المنعدم منتهي الصلاحية لما يسمى بالقائد العام، على حد تعبيره.

وأٌدعي التيار في بيان له، أن المجالس التشريعية هي أعلى سلطة مدنية في الدول المدنية، وأنها هي من تقوم بتعيين المناصب السيادية، وهي من تقوم بمراقبة ومتابعة ومحاسبة السلطة التنفيذية والمناصب السيادية باستدعاء أصحاب هذه المناصب تحت قبة البرلمان في جلسة استماع ومحاسبة، أما ما رأيناه من زيارة أعضاء من مجلس النواب لمن قاموا هم بتعيينه وتنصيبه وفق زعمهم، فهو إضاعة لهيبة الدولة المدنية التي ضحت من أجلها قوافل الشهداء طيلة عقود، وهو ترسيخ لدكتاتورية أسوأ من التي جثمت على أرض ليبيا لأربعة عقود سابقة.

وطالب التيار الشعب والنخب السياسية والمحللين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، لأخذ دورهم الحقيقي في مؤسسات المجتمع المدني الحرة بمختلف أطيافها، لإنكار هذا المسار الانقلابي المرسخ للدكتاتورية، وذلك برفع حالة الوعي الشعبي العام على وسائل التواصل وكافة المنصات الإعلامية، على حد وصف البيان.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • تيار بابلاوى تيار ارهابى تحت رعاية الغريانى ابولهب العصر والدليل على ان ابوسهمين غبى جدا فى السياسة فهو يناقض نفسه ويطعن فى شرعية مجلس نواب منح حكومة الوحدة الوطنية الحالية صلاحيتها وانه من منح المنصب للقائد العام اثناء صلاحيته وباعتراف الجميع بما فيهم مايسمى برلمان طرابلس الذى فشل فى الحصول على نصاب قانونى لالغاء قرار تعيين المشير ايها الحقير .
    ومجلس النواب يعبر عن تقديره للمشير بصفته بطل قوى قاد الجيش الوطنى لتحرير معظم البلاد من اخوانكم الدواعش والقاعدة وتصدوا لاطماع اردوغان المعلنة امام خريطة ليبيا بالسعى لاحتلالها وفشل امام اسود الجيش الوطنى .
    موتوا بغيظكم ياخوان حتى سيدكم اردوغان يطرد من عنده من الاخوان ومرشدكم الاعمى الان فى السجن دخل عالم النسيان لديه رصيد 200سنة سجن من الممكن يحولك رصيد من عنده
    موتوا بغيظكن يابلاوى فالشعب الليبى يقول لكم لن يحكم بلادى الا المشير شخصية قوية ترفع رأس اى ليبى ولا مكان للاخوان الا السجون ياميبون

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  • الاجابة هى ان بلد ابوسهمين هى اليلد التى يوجد بها اثنين واحد خليفة المفلسين اردوغان امير المدمنين وراعى الدعارة فى تركيا .والثانى الدجال الاعور الغريانى .
    فهو يغنى بلادى بلادى موجودة غادى عند حبيب الاعادى الصهاينة اروغان والغريانى .
    تركيا ياموطن الاوغاد ليبيا ارث لكى من ايام الاجداد .
    يااردوغان يابن تنزيل نحن انتم الاسياد ونحن العبيد الاوغاد

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  • دائما الاخوان يختار اسماء عكس الحقيقة فحزب العمالة والغباء يسمى نفسه العدالة والبناء وطبعا هو حزب ظالم وهدام وابوسهمين المفروص ان يسمى عصابته تيار اعداء بلادى فهو يضم كل اعداء ليبيا وبرعاية مفتت الديار الليبية الذى يضع خلفة راية دار الافتراء ويسميها الافتاء مع الفتنة التى يصنعها بدعم حسب قوله هو من اليهود حيث يقول انه تعلم الاسلام على يد بهودى صهبونى وقد سمعنا عن مسيحى صهيونى ولم نسمع عن مسلم صهيونى الا من الاخوان حتى انهم دهلوا فى تحالف مع حكومة اسرائيل الحالية حكومة نفتللى بليت .
    بلاد يابوسهمين المناسبة هى اسرائيل مع الاخوان الصعاينة هناك فلو نظرت فى المرآة ستجد وجه كوهين اليهودى

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  • المضحك ان هذا الحمار ابوسهمين غبى جدا فاذا كان هذا البرلمان وهو السلطة التشريعية فى البلاد قرر اقالة الصديق الكبير من منصبه ولايزال يغتصب السلطة فى حماية المليشيات الارهابية واقال رئيس الرقابة الادارية ولا يزال يغتصب السلطة اما زيارته للمشير ياحقير للتعبير عن ثقتها فى وطنية قائد عظيم يعرف الجميع انه لو ترشح للانتخابات بجدار من الجولة الاولى لما له من شعبية طاغية رغم انف الاخوان رغم كل هذا الهزيان فنهايتكم السجون ياميبون فالمتغطى باردوغان عريان وهى اول من يبيع الخوان ويبحث الان عن صفقة يترك بموجبها تركته فى ليبيا ولكنه سيخرج بالمجان فلا احد يريد شراء صفقة خاسرة بعد ان فشل جرذان اردوغان فى احتلال نفط ليبيا بسبب تصدى اسود الجيش الوطنى لهم دفاعا عن قوت الشعب الليبى تحت حمايتهم ليصب عائده لكل الشعب الليبى ولكن هذه المرة تحت رقابة البرلمان انتهت فوضى زمان

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