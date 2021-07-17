مجلس شيوخ الطوارق يدعم بيان مجلس الأمن ويطالب بمعاقبة معرقلي العلملية السياسية

ليبيا – أكد مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا متابعته لمخرجات بيان مجلس الأمن الدولي فيما يخص الشأن الليبي والمعطيات التي تساهم في تصحيح مسار الأزمة الليبية .

المجلس أكد في بيان له على دعمه وتأييده لما ورد في هذا البيان وموقفه السابق بتمسكه بالمسار الديمقراطي المتمثل بالإستحقاق القادم في انتخابات 24 ديسمبر من هذا العام.

كما نأمل من الجهات السياسية والمؤسسات الليبية توفير كل ما يلزم من أجراءات تساهم في نجاح العملية الإنتخابية المقبلة وأحترام نتائجها

وناشد المجتمع الدولي معاقبة كل من حاول عرقلة سير العملية السياسية في تنفيذ مخرجات خارطة الطريق ومدهم بالدعم اللازم لإنهاء الإنقسام الذي أذى إلى عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وطالب مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية دون شرط أو قيد وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي (2570) ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني وأحتراماً للسيادة الليبية.

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