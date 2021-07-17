“الدبيبية” يتفقد مراكز العزل في مدينة طرابلس

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”مساء السبت عدد اً من مراكز العزل بمدينة طرابلس، يرافقه وزير الصحة ، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض .

وتفقد رئيس الحكومة خلال زيارته سير العمل داخل مراكز العزل ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، مستمعاً للمرضى الذين تعرف من خلال ملاحظاتهم على مدى جودة الخدمات التي تقدم لهم، كما التقى بالأطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، مطلعاً على أبرز العراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم ، ومنها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة ، ونقص المعدات الطبية والأدوية.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته بالخصوص لوكيل وزارة الصحة من أجل معالجة هذه المسائل والقيام بتسديد مستحقات العاملين في المراكز دون أي تأخير.

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