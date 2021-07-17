الدبيبة يتفقد مراكز العزل بطرابلس والأطقم الطبية تشكو من توقف مرتباتهم

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مساء اليوم السبت، رفقة وزير الصحة ، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدد من مراكز العزل بمدينة طرابلس .

وأطلع الدبيبة، خلال الجولة التفقدية على سير العمل داخل هذه المراكز ، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة، كما أستمع وبشكل مباشر للمرضى وتعرف على مدى جودة الخدمات التي تقدم لهم بالمراكز .

كما التقى الدبيبة، بعدد من الأطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، حيث أستمع إلى العراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم ، والتي على رأسها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة، ونقص المعدات الطبية والأدوية، كما أعطى تعليماته لوكيل وزارة الصحة بمعالجة هذا الأمر وتسديد مستحقات العاملين في المراكز دون أي تأخير.