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الدبيبة يتفقد مراكز العزل بطرابلس والأطقم الطبية تشكو من توقف مرتباتهم

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مساء اليوم السبت، رفقة وزير الصحة ، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدد من مراكز العزل بمدينة طرابلس .

وأطلع الدبيبة، خلال الجولة التفقدية على سير العمل داخل هذه المراكز ، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة، كما أستمع وبشكل مباشر  للمرضى وتعرف على مدى جودة الخدمات التي تقدم لهم بالمراكز .

كما التقى الدبيبة، بعدد من  الأطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، حيث أستمع إلى العراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم ، والتي على رأسها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة، ونقص المعدات الطبية والأدوية، كما أعطى تعليماته لوكيل وزارة الصحة بمعالجة هذا الأمر وتسديد مستحقات العاملين في المراكز  دون أي تأخير.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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