المحجوب: الوجود العسكري التركي مرفوض شعبيًا ودوليًا ولن يبقى في ليبيا

ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب أن تركيا تتذرع باتفاقية غير شرعية للإبقاء على مرتزقتها في ليبيا.

المحجوب أوضح في تصريحات إعلامية لقناة سكاي نيوز عربية تابعتها صحيفة المرصد إن أنقرة تتذرع باتفاقياتها التي أبرمتها مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعي لبقاء قواتها ومرتزقتها في البلاد وتبحث عن حجج لإبقاء قواتها في ليبيا في ظل رفض شعبي ودولي لهم وقرارات خاصة بإخراجهم.

وتابع المحجوب إن تركيا مسؤولة عن نقل مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا في وقت يمكن فيه للجنة الـ10 المشتركة التعامل مع ملف توحيد المؤسسة العسكرية لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار مؤكدا أن القوات الأجنبية والمرتزقة سيغادرون البلاد في ظل رفض الشعب لوجودهم وأن ذلك حال البدء فيه لن يستغرق وقتا كبيرا.

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