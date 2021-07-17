متابعات الحكومة لاحترازات كورونا مع اقتراب عيد الأضحى

تقرير/218

مع آخر تطورات الوضع الوبائي في ليبيا مع اقتراب عيد الأضحى وتأثيره على استعدادات المواطنين تتابع حكومة الوحدة الوطنية هذه الأوضاع في عموم البلاد.

وككل عيد في زمن الجائحة تؤثر أزمة فيروس كورونا سلبا على أجواء الأعياد وانعاكسها على تفاصيل الحياة اليومية للناس ومن ذلك تجارة المواشي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ولاسيما مع رجوع تفشي الوباء مع تحورات الفيروس .

ليبيا ليست استثناء، خاصة في انتظار قرار بمنع صلاة العيد وتشديد احترازات كورونا من جديد منعا لتفشي الفيروس.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تابع الوضع الوبائي لفيروس كورونا فعقد مساء السبت اجتماعاً موسعاً مع وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارة الداخلية بشير الأمين ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في تونس.

واستمع “الدبيبة” خلال الاجتماع للاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة لفترة إجازة عيد الأضحى، والخطط الاحترازية في حال تفاقم الحالة الوبائية في المراحل المقبلة، علاوةً على التشاور وبحث التدابير والإجراءات التي سيتم إقرارها خلال فترة العيد للحد من انتشار الوباء.

أما أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المواطنين العالقين في تونس فقد قدموا لرئيس الحكومة نتائج أعمال اللجنة والتي كلفت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة لليبيا عقب التأكد من سلبية اختباراتهم من فيروس كورونا ، والتي كلفت أيضًا بحجر من ثبت إصابته بالفيروس في فنادق على نفقة الحكومة الليبية إلى حين تمام الشفاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية