الاتحاد الليبي للفروسية ينتخب “السبعي” رئيسا

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للفروسية السيد فريد السبعي رئيسًا للاتحاد الليبي للفروسية خلال الانتخابات التي أقيمت بالعاصمة طرابلس.

وبحسب إيجاز صحفي للجمعية، شاركت في الانتخابات التي أقيمت يوم أمس الأول بفندق البحر، بحضور أندية، القادسية، الشموخ، المغيرات، البتول، الواثقون، ترهونة، الشقيقة، المغيرات بنغازي، عمر المختار، والهواري، الفارس بصرمان، النواصي.

حيث تم الانتخاب بالتصويت وبالإجماع على القائمة المتقدمة الوحيدة لانتخابات الاتحاد الليبي للفروسية برئاسة فريد السبعي ونائبه أحمد الحمروش، ورفعت الفيتوري أمينًا للصندوق، ونبيل السنوسي أمينًا عامًا، وعضوية إبراهيم عقيلة، وعبد المجيد أبو شكيوه، وتيسير حسين، وخالد المحيشي، وانتصار الصغير عضوا عن المرأة.

وقد أشرفت على الانتخابات اللجنة المشكلة من اللجنة الأولمبية الليبية برئاسة محمود الطويل، ومراقب من اللجنة فرحات كريم