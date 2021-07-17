مصدر لـ218: تكليف شركة تركية بصيانة الطريق الرابط بين طرابلس وترهونة

كشف مصدر لـ218 أن مصلحة الطرق والجسور قد كلفت شركة تركية بصيانة وتعبيد الطريق الرابط بين مدينتي طرابلس وترهونة ابتداء من منطقة صلاح الدين وحتى مدخل مدينة ترهونة.

وأشار المصدر إلى أن وفدا من المصلحة سيتوجه إلى تركيا لإتمام التعاقد بشكل رسمي و الاطلاع على أعمال الشركة المنفذة.

وتملك تركيا مشاريع إعمار وبنية تحتية في ليبيا متعثرة منذ عام 2011 بقيمة 28 ملياو دولار، مازال منها مشاريع لم تستكمل تبلغ قيمتها 19مليار دولار.

وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة من بين الدول التي تملك مشاريع في قطاعاتٍ مختلفة داخل ليبيا، وفي أبريل الماضي ارتفعت صادرات تركيا إلى ليبيا بنسبة 58% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لتصل إلى 826 مليون دولار وفقا لبيانات رسمية تركية.

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