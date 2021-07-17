“السائح”يبحث المسار الانتخابي مع وفد من التبو والطوارق

عرض وفد من مكونات الجنوب أمام رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه مكوني الطوارق والتبو ، خلال لقاء جمعهم معه في طرابلس.

ضم وفد مكونات الجنوب الدكتور آدم رامي رئيس التجمع الوطني التباوي والمهندس إبراهيم عادل رئيس منظمة التسامح للحقوق الإنسان و الدكتور عبدالله الشريف وموسى علي كممثلين عن منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق بالجنوب.

تمحور اللقاء على آليات دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات لتجاوز هذه المرحلة وفق آليات تضمن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، كما أكد أعضاء الوفد على أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة ، وإنهم في الجنوب الليبي يتابعون إنجازات المفوضية ويباركون مجهوداتها الهادفة للوصول الي يوم الرابع والعشرين من ديسمبر العام الجاري وإجراء الإنتخابات المقررة في موعدها .

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