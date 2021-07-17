الحويج: سنتخذ التدابير لتوفير السلع واستقرار الأسعار

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم السبت، جولة تفقدية للسوق التجارية بمنطقة الكريمية رفقة عميد بلدية سواني بن آدم شعبان ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي بالمنطقة ومدير إدارة الشؤون التجارية ومدراء مكاتب الوزير والمتابعة ورئيس قسم الأسعار بالوزارة وذلك للوقوف على أوضاع السوق المحلية وأسعار بيع السلع بسوق الجملة.

وتضمنت الجولة عددا من المحال التجارية لبيع السلع الغذائية للمتابعة عمليات البيع وتوزيع السلع بالسوق المحلية، والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب المحال التجارية في توفير السلع وتجهيز مواقع تخزين وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة، وكذلك أسباب تذبذب بعض السلع مثل ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وأكد الوزير في ختام جولته أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية للسيطرة على السوق المحلية وتحقيق استقرار بالأسعار وضمان انسياب السلع وتوفرها للمستهلك.

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