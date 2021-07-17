عدد من مربي المواشي يناشدون وزير الإقتصاد بضرورة التدخل للسيطرة على أسعار الاعلاف

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج جولة ميدانية، السبت، رفقة خلالها عميد بلدية السواني بن أدم شعبان سويسي وعميد بلدية العامرية حمزة قشوط وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة وذلك للوقوف على أسعار المواشي واستطلاع أراء المواطنين حولها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وناشد عدد من مربي المواشي، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد، الوزير ضرورة التدخل للسيطرة على أسعار الاعلاف التي تعد سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الاضاحي حسب افادتهم.

من جانبه أكد الوزير أن الزيارات الميدانية الموضوعة ضمن خطة عمل الوزارة تهدف الى الوقوف على مستوى الخدمات المتوفرة لصالح المواطن وتحديد مواطن القصور ومعالجتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل رفع مستوى الخدمات بمختلف القطاعات.

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