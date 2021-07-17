اللواء المحجوب: إنهاء الوجود التركي والمرتزقة لن يستغرق وقتا كبيرا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب أن تركيا تتذرع باتفاقية غير شرعية لبقاء مرتزقتها في ليبيا.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، السبت، أوضح إن “أنقرة تتذرع باتفاقياتها التي أبرمتها مع حكومة الوفاق السابقة غير الشرعية لبقاء قواتها ومرتزقتها في البلاد”.

وأضاف: “أن تركيا تبحث عن حجج لإبقاء قواتها في ليبيا، خاصة مع الرفض الشعب والدولي لهم والقرارات الخاصة بإخراجهم، مشيرا إلى أن تركيا مسؤولة عن نقل مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا، وأن لجنة “5+5” العسكرية يمكنها التعامل مع ملف توحيد المؤسسة العسكرية، لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار”.

ونوه اللواء المحجوب إلى أن “القوات الأجنبية والمرتزقة سيغادرون ليبيا في ظل رفض الشعب لوجودهم وأن ذلك حال البدء فيه لن يستغرق وقتا كبيرا”.

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