الشاطر: مجلس النواب المفروض يقيل “حفتر” أو يحيله للتقاعد

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، رئيس مجلس النواب، على خلفية تمسكه بإقرار ميزانية للجيش الوطني الليبي.

وزعم الشاطر في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “رسالة عقيلة صالح لحكومة الوحدة الوطنية: اعطوا (المشير خليفة) حفتر ميزانية باش يكمل تدمير ما تبقى من مدن لم يدمرها” على حد قوله.

وادعى الشاطر الداعم للمليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، أن “مجلس النواب المفروض يقيل حفتر أو يحيله للتقاعد بسبب ما ارتكبه من جرائم” بحسب زعمه.

وأضاف عضو المجلس الداعم للتواجد العسكري التركي في ليبيا: “هذه فرضية مستحيلة لأن رئيس النواب شريكه في كل ما ارتكب من إجرام” على حد ادعائه.

والتقى رئيس مجلس النواب مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الجمعة في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وتحدث صالح خلال اللقاء الذي حضره مجموعة من النواب عن الأسباب التي دفعت أعضاء المجلس إلى عدم تمرير مشروع الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال عقيلة: «البعض يقول إن مجلس النواب ورئيسه يعطلان الميزانية، وأني أريد تعيين سفير أو غيره»، معقبا: «بالطبع لا توجد دولة بدون ميزانية، لكن ليس كل ما يطلب يعطى، النواب لديهم مطلب واضح وهو أن تكون للمؤسسة العسكرية ميزانية مقدرة ومحترمة تستطيع أن تنفذ من خلالها مهامها»، حسب كلمته خلال لقائه قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في الرجمة اليوم الجمعة.

وأردف أن رفض الميزانية يعود أيضا إلى باب التنمية «المبهم»، مضيفا أن الحكومة لم تحدد فيه أين ستنفذ مشروعاتها، وعقب «فالعملية قابلة للعبث بها».

وأكمل: «نحن في المستقبل ضروري وضع الاعتبار للقوات المسلحة من ناحية قياداتها وتكوينها والدعم المالي لها».