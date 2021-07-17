الترهوني: عملية الجيش الليبي ضد الإرهابيين في الجنوب ناجحة بامتياز

وصف المحلل العسكري والسياسي محمد الترهوني، العملية التي نفذتها وحدات الجيش الوطني الليبي في الجنوب، بأنها “ناجحة بامتياز”، مشيرا إلى أنه تم القبض على 3 من أخطر القيادات الإرهابية الناشطة في تلك المنطقة.

وأضاف الترهوني في تصريحات صحفية، أن “العملية العسكرية عززت الأمن في الجنوب الليبي، وهو ما يساعد على منع تحول الحدود في الجنوب والجنوب الغربي إلى نقاط عبور للإرهابيين والمرتزقة”.

وتابع المحلل العسكري أن “إعلان الجيش الليبي أن رمال زلاف بالجنوب منطقة عسكرية، يهدف أيضا إلى قطع الإمدادات عن الخلايا الإرهابية في هذه المنطقة الاستراتيجية”، لافتا إلى أن العديد من دول الجوار، مثل الجزائر وتشاد والنيجر، كانت قلقة من الحالة الأمنية في الجنوب.

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